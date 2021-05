Vacanza in Sardegna: quanto costa una settimana sull’isola (Di lunedì 17 maggio 2021) La Sardegna è una destinazione ambitissima in estate. Ma quanto costa passare una settimana di Vacanza in Sardegna in estate? Ecco i prezzi e come poter risparmiare La sua indiscutibile bellezza ha reso la Sardegna una delle mete estive più ambite, ma spesso e – in realtà a torto – è considerata una destinazione esclusivamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 maggio 2021) Laè una destinazione ambitissima in estate. Mapassare unadiinin estate? Ecco i prezzi e come poter risparmiare La sua indiscutibile bellezza ha reso launa delle mete estive più ambite, ma spesso e – in realtà a torto – è considerata una destinazione esclusivamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MarioGuida4 : RT @MRedivivo: Una vacanza in Sardegna nell'estate 2016. #lunedicosebelle perché oggi inizia una settimana che sembra infinita... https://t… - m0ving4long : @ciaosonounome beh oddio, sono tutti in vacanza in pratica e non lo festeggio quasi mai se non con i parenti che ho… - napoleon_to : Entra in agenzia e chiedi informazioni sulle nostre destinazioni #Elba #Toscana #Sardegna e la novità #Corsica RIC… - Nautilu12407387 : Ho una seconda casa in un villaggio residenziale in sardegna; il mio richiamo AZ (Piemonte) è fissato per il 21 lug… - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccino anti-#Covid19, seconde dosi nei luoghi di vacanza? Ecco le posizioni delle Regioni -