Treviso-Virtus Bologna in tv | orario e diretta streaming basket gara-3 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021) De’Longhie Segafredosi preparano a giocare-3 delladi quarti di finale deidiA1. Sullo 0-2 per le V nere, i biancoazzurri dovranno provare ad allungare lache li ha visti incappare finora in due sconfitte nei match giocati alla Segafredo Arena. Lunedì 17 maggio alle ore 20.45 sarà match point pernella sfida che sarà trasmessa intelevisiva su Rai Sport ed in livesu Eurosport Player, Rai Play e Discovery +. SportFace.

Advertising

ACTUS_BASKET : #LegaBasketA ???? #GameDay ??? ?? Lundi 17 Mai 2021 ?? Quarts de Finales (Game 3) ??? Allianz Dome ? 18:00 Trieste ?? Br… - OA_Sport : #Basket: Brindisi e Virtus Bologna, è caccia alla chiusura delle serie di quarti di finale contro Trieste e Treviso - zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: playoff in tempo reale - #Treviso-Virtus #Bologna #Serie - BasketCity_net : - Virtusbo : @LegaBasketA , Playoff Quarti di Finale, Gara-3: il prepartita della trasferta a @treviso_basket ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Virtus

Domani in campo Trieste contro Brindisi econtroBologna, le due squadre in casa sono sotto 0 - 2.Alle 19 Brindisi proverà a chiudere i conti a Trieste, alle 20.45 sarà il turno dellaBologna a, con le Vu nere avanti per 2 - 0 nella serie.Palla a due al PalaVerde alle ore 20:45 per gara 3 tra De'Longhi Treviso e Virtus Bologna (0-2). C'è la necessità di fare l'impresa per riaprire la serie, e il coach veneto Max Menetti non lo nasconde ...LIVE - Si sposta il fattore campo in occasione di gara-3 della serie di quarti di finale playoff tra De'Longhi Treviso e Segafredo Virtus Bologna ...