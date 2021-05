Tokio Hotel in concerto al Fabrique di Milano il 20 aprile 2022 (Di lunedì 17 maggio 2021) L’appuntamento italiano inizialmente previsto per il 29 ottobre 2021 è stato rimandato. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data Milano – A causa dell’attuale condizione pandemica, il tour dei Tokio Hotel è posticipato al 2022, pertanto l’appuntamento italiano previsto per il 29 ottobre 2021 è rimandato al 20 aprile 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone. Tokio Hotel: “Siamo entusiasti del tour e di sapere finalmente che saremo di nuovo presto in viaggio per queste date. Ci sentiamo quasi esplodere per tutta l’energia che stiamo trattenendo per gli spettacoli dal ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) L’appuntamento italiano inizialmente previsto per il 29 ottobre 2021 è stato rimandato. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data– A causa dell’attuale condizione pandemica, il tour deiè posticipato al, pertanto l’appuntamento italiano previsto per il 29 ottobre 2021 è rimandato al 20aldi. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone.: “Siamo entusiasti del tour e di sapere finalmente che saremo di nuovo presto in viaggio per queste date. Ci sentiamo quasi esplodere per tutta l’energia che stiamo trattenendo per gli spettacoli dal ...

