Somma: “Partita da dentro o fuori, pronti a dare il 110%. Gli infortunati…” (Di lunedì 17 maggio 2021) Michele Somma suona la carica in vista della trasferta di Castellammare.I rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casa della Juve Stabia, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno dei playoff. Una Partita importante e un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Lo sa bene Michele Somma, espressosi così a pochi giorni dal delicato match, durante la telecronaca della Partita della Primavera 3 del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole, riportato da "Radio Reporter"."La ripresa va meglio e speriamo di andare avanti, così noi infortunati possiamo riprendere. Ci stiamo giocando tanto, siamo in un punto importantissimo della stagione dove adesso sono tutte finali, quindi vogliamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Michelesuona la carica in vista della trasferta di Castellammare.I rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casa della Juve Stabia, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno dei playoff. Unaimportante e un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Lo sa bene Michele, espressosi così a pochi giorni dal delicato match, durante la telecronaca delladella Primavera 3 del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole, riportato da "Radio Reporter"."La ripresa va meglio e speriamo di anavanti, così noi infortunati possiamo riprendere. Ci stiamo giocando tanto, siamo in un punto importantissimo della stagione dove adesso sono tutte finali, quindi vogliamo ...

