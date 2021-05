Silvio Berlusconi | le dieci domande della Cedu all’Italia a sette anni dal ricorso sul processo Mediaset

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021)che appaiono standard a 7dalla presentazione del. La Corte europea dei diritti dell’uomo non deve avere ritenute urgentissime le lagnanze dicontro le presunte violazioni al diritto di difesa nelsui diritti tvvisto che come scrive il CorriereSera i giudici hanno scrittodi rispondere ad alcuni quesiti entro il 15mbre. Il leader di Forza Italia è stato condannato in via definitiva per frode fiscale a 4di cui 3 coperti dall’indulto, ha scontato la pena ai servizi sociali ed è stato riabilitato potendo quindi candidarsi ed essere eletto al Parlamento europeo. Ha presentato due ricorsi: questo ...