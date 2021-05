Se non è fascista la statua è fascista la divisa… L’Anpi contesta l’omaggio di Genova a Giorgio Parodi (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo scorso 14 maggio 2021 è stata inaugurata a Genova una statua di Giorgio Parodi, cofondatore nel 1921 della Moto Guzzi. Ma ne sono nate polemiche, alimentate dal solito antifascismo anacronistico. Lo storico Pietro Millefiore ha avuto da ridire perché Parodi è rappresentato in divisa. “Non è il ritratto dell’imprenditore coraggioso e lungimirante delle mitiche Moto Guzzi.- ha scritto su Fb – Ma il militare volontario in due guerre mondiali e in una guerra coloniale fascista“. L’Anpi contro la statua di Parodi: un graffio alla città L‘Anpi di Genova ha rincarato la dose : “E’ una di quelle modalità, sempre più diffusa, per fare un po’ di revisionismo storico. Quello era un militare non solo di leva e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo scorso 14 maggio 2021 è stata inaugurata aunadi, cofondatore nel 1921 della Moto Guzzi. Ma ne sono nate polemiche, alimentate dal solito antifascismo anacronistico. Lo storico Pietro Millefiore ha avuto da ridire perchéè rappresentato in divisa. “Non è il ritratto dell’imprenditore coraggioso e lungimirante delle mitiche Moto Guzzi.- ha scritto su Fb – Ma il militare volontario in due guerre mondiali e in una guerra coloniale“.contro ladi: un graffio alla città L‘Anpi diha rincarato la dose : “E’ una di quelle modalità, sempre più diffusa, per fare un po’ di revisionismo storico. Quello era un militare non solo di leva e ...

