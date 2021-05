"Salvini non ha istigato gli haters contro Carola Rackete": il gip di Milano archivia l'accusa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il leader della Lega è già a processo per diffamazione nei confronti dell'ex comandante della Sea Watch 3 Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) Il leader della Lega è già a processo per diffamazione nei confronti dell'ex comandante della Sea Watch 3

Advertising

LegaSalvini : Francesco #Storace: “In effetti Letta non ha torto. Come fa con legge Zan, Ius Soli e patrimoniale se c’è Salvini a… - fattoquotidiano : D’Alema: “Letta sul palco accanto a Salvini per Israele? C’è qualcosa che non funziona a sinistra” – Video - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI: 'NON POSSIAMO ESSERE IL CAMPO PROFUGHI D'EUROPA' - mire_mori : RT @lauraleghista: Letta se proprio ti vuoi liberare di Salvini perché non andiamo a votare? Far decidere il popolo! Questa è democrazia - ExoletusDGratia : @Corriere Uno che tiene in ostaggio 177 persone, tra cui minori, non solo infrange la Costituzione e il Codice pena… -