Salvini in spiaggia incontra le mucche (video), vergognosi insulti sul web: “Asino”, “Sei abituato al letame!” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, che si trovava ieri a Lesina, nel Foggiano, ha postato un video sulla propria pagina Facebook mentre assisteva al passaggio di una mandria di mucche che pascolavano in riva al mare ironizzando sulla possibilità di stare in spiaggia. “E’ permesso?”, aveva scritto, mandando baci volanti prima alle mucche e poi agli spettatori, per poi scrivere “vi voglio bene” sulla sabbia. “La meraviglia. Mare, natura, libertà e le mucche da spiaggia”. Dai democratici haters di sinistra, purtroppo, si è scatenata un’ondata di insulti e di improperi. “Attento al letame! Ops tanto sei abituato”, “Anche le mucche ti evitano”, “Si è aggiunto l’Asino”. “Siete della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Il leader della Lega, Matteo, che si trovava ieri a Lesina, nel Foggiano, ha postato unsulla propria pagina Facebook mentre assisteva al passaggio di una mandria diche pascolavano in riva al mare ironizzando sulla possibilità di stare in. “E’ permesso?”, aveva scritto, mandando baci volanti prima allee poi agli spettatori, per poi scrivere “vi voglio bene” sulla sabbia. “La meraviglia. Mare, natura, libertà e leda”. Dai democratici haters di sinistra, purtroppo, si è scatenata un’ondata die di improperi. “Attento alOps tanto sei”, “Anche leti evitano”, “Si è aggiunto l’”. “Siete della ...

Advertising

SecolodItalia1 : Salvini in spiaggia incontra le mucche (video), vergognosi insulti sul web: “Asino”, “Sei abituato al letame!”… - arquer12 : RT @Cambiacasacca: Cosa non ha capito Salvini quando gli ho detto 'organizziamo una cosa in spiaggia con qualche vacca' - JunipersV : Certo che la foto di Matteo Salvini che si rilassa su una spiaggia e manda un saluto a chi fa piacere ha scatenato… - asuddipaperino : RT @MichelaMeloni1: Ha scritto 'vi voglio bene' sulla spiaggia, e il vento poco a poco se l'è portato via con sé......la testa di minchia d… - gefede : RT @BADU____: Salvini al mare manda baci alle vacche. Deve essere stata una spiaggia elegante. #Salvini #Berlusconi #17maggio #vacche -