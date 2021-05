Sagan brucia Gaviria sul traguardo di Foligno | Bernal sempre in rosa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo slovacco parte ai 200 metri e non si fa rimontare dallo sprinter colombiano. Terzo Davide Cimolai. Una caduta spezza il gruppo nel finale, ma i tempi vengono neutralizzati. Frazione animata da una fuga alla partenza, i cinque protagonisti riassorbiti ai -43 km. Ora il primo giorno di riposo, poi la Perugia-Montalcino

Advertising

RaiSport : ????? #Ewan brucia tutti nella quinta tappa Beffato sul traguardo #Nizzolo, poi #Viviani e #Sagan. #DeMarchi resta i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sagan brucia

Rai News

Terzo Viviani,quarto, quinto Gaviria. Tappa con brutte cadute nel finale tumultuoso. Su strade imbottite di rotatorie, curve a gomito, spartitraffico. Lo spagnolo Mikel Landa, capitano del ...... Caleb Ewan si impone per la quarta volta sulle strade del Giro d'Italia eGiacomo Nizzolo ... Terzo posto per Elia Viviani, davanti allo slovacco Peter; solo quinto il colombiano Fernando ...A Foligno è Peter Sagan (Bora Hansgrohe) ad aggiudicarsi la 10^ tappa del Giro d'Italia 2021, bruciando in una super-volata Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Davide Cimolai della Israel StartUp Nation ...Giro d'Italia, Modena-Cattolica, 177 km, Caleb Ewan, australiano, brucia Nizzolo negli ultimi 40 m, De Marchi rosa ...