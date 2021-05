PS5: sito di bagarini ha rivenduto più di 130.000 console a prezzo maggiorato – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Un sito di bagarini ha rivenduto ben più di 130.000 unità di PS5, quantità che dovrebbe far ben capire l’entità del problema.. Un sito di bagarini ha rivenduto circa 130.000 unità di PS5 a prezzo maggiorato. Per la precisione, le PS5 rivendute sono state 138.000 e il sito in questione si chiama StockX, che viene regolarmente usato per transazioni simili. Stando ai dati forniti dal sito, attualmente su StockX sono state vendute 83.000 PS5 con lettore ottico e 55.000 solo digitali. Si tratta dell’1,66% del totale delle PS5 vendute alla fine di marzo 2021, un’enormità, se ci pensate bene, considerando … Notizie giochiRead More L'articolo PS5: sito di bagarini ha ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021) Undihaben più di 130.000 unità di PS5, quantità che dovrebbe far ben capire l’entità del problema.. Undihacirca 130.000 unità di PS5 a. Per la precisione, le PS5 rivendute sono state 138.000 e ilin questione si chiama StockX, che viene regolarmente usato per transazioni simili. Stando ai dati forniti dal, attualmente su StockX sono state vendute 83.000 PS5 con lettore ottico e 55.000 solo digitali. Si tratta dell’1,66% del totale delle PS5 vendute alla fine di marzo 2021, un’enormità, se ci pensate bene, considerando … Notizie giochiRead More L'articolo PS5:diha ...

Advertising

infoitscienza : PS5: sito di bagarini ha rivenduto più di 130.000 console a prezzo maggiorato - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder di The Persistence Enhanced per #PS5! - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder di Lost Judgment per #PS5, #PS4, #XboxSeriesX e #XBOXOne!… - redsquirrel87 : RT @OfferteVGames: Aperti sul sito #Gamestop i preorder dei nuovi colori DualSense Midnight Black e Cosmic Red per #PS5! - OfferteVGames : Aperti sul sito #Gamestop i preorder dei nuovi colori DualSense Midnight Black e Cosmic Red per #PS5!… -