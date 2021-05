Advertising

fattoquotidiano : Morselli, ad dell’ex Ilva: “L’aria di Taranto è 20 volte migliore di quella di Milano”. Ma non spiega perché le pol… - anteprima24 : ** Polveri sottili e #Smog, l'ex sindaco Foti condannato anche in appello ** - CarloMeletti : RT @INGVambiente: I nostri esperti della sede INGV di Pisa hanno analizzato i filtri di una centralina di controllo della qualità dell’aria… - libellula58 : Morselli, ad dell’ex Ilva: “L’aria di Taranto è 20 volte migliore di quella di Milano”. Ma non spiega perché le pol… - nellapulce : Dicono che l'aria di #Taranto pur avendo l'#ILVA sia 20 volte piu' pulita dell'aria di #milano, pero' non spiegano… -

Ultime Notizie dalla rete : Polveri sottili

CasertaNews

... Paolo Foti, accusato di omissione in atti d'ufficio, per una vicenda che riguarda l'inquinamento danel capoluogo irpino. Per la procura, attraverso il suo operato, non sarebbe ...Le tre centraline multisensore sono in grado di individuare le concentrazioni diPM10 e PM2.5, del particolato PM1 e dei gas inquinanti O3 (ozono), CO (monossido di carbonio) e NO2 (...C'è quasi aria di montagna a Milano. Nella giornata di domenica 16 maggio le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili ben al di sotto dei limiti (fissati a 50 microgramm ...Quali sono le città in cui si respira meglio? Ci aiuta a capirlo Legambiente. Per l'associazione, è promosso solo il 15 per cento delle località italiane.