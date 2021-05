PNRR e riforme, alta tensione Letta - Salvini (Di lunedì 17 maggio 2021) Arriva a strettissimo giro la replica di Letta: 'Leggo che #Salvini non vuole che questo governo faccia le riforme della giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale discorso programmatico abbia dato la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Arriva a strettissimo giro la replica di: 'Leggo che #non vuole che questo governo faccia ledella giustizia e del fisco. Mi chiedo su quale discorso programmatico abbia dato la ...

Advertising

borghi_claudio : Vedere quelli del PD che strillano per la questione delle 'riforme' è veramente curioso Questo governo è nato per (… - mara_carfagna : L’#UE vincola l’erogazione dei fondi al rispetto del cronoprogramma e alla realizzazione di #riforme con cui creare… - Azione_it : .@emmabonino: 'Il lavoro di #Azione per migliorare il #PNRR è positivo. Sull'approccio unitario non illudiamoci, qu… - Pierfanze208 : RT @borghi_claudio: Vedere quelli del PD che strillano per la questione delle 'riforme' è veramente curioso Questo governo è nato per (paro… - MichesVioleta : RT @DeShindig: #Salvini dice che le riforme non spettano a questo governo. Senza riforme il PNRR non esiste, i soldi non arrivano. Meglio… -