Olimpiadi | proteste a Tokyo contro i Giochi | l’80% dei giapponesi vorrebbe che fossero cancellati – Il video

(Di lunedì 17 maggio 2021) In tutto il Giappone proseguono lele prossimedi2020. Proprio nella metropoli che ospiterà l’edizione giapponese deisi moltiplicano i sit-in per chiedere la cancellazione della manifestazione. Stando a un nuovo sondaggio pubblicato il 17 maggio, infatti, oltre l’80 per cento degli abitanti èlo svolgimento dell’evento, già cancellato l’anno scorso a causa del Coronavirus. Lo studio è stato svolto lo scorso fine settimana dal quotidiano Asahi Shimbun e ha rilevato come il 43 per cento degli intervistati desideri un annullamento dei. Il 40 per cento, invece,un ulteriore rinvio. Il sondaggio è stato realizzato nelle prefetture della capitale di Hokkaido, Okayama, Ishikawa e Kumamoto a ...