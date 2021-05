Nuoto, Europei Budapest 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming lunedì 17 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) oggi in tv la prima giornata del Nuoto in vasca agli Europei di Budapest 2021: ecco programma, orari e come vedere in diretta streaming batterie e finali di lunedì 17 maggio. I migliori nuotatori del continente sono pronti a darsi battaglia nell’ultimo evento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia non ci sarà nelle due staffette di apertura, ma sarà presente con diversi atleti nelle gare individuali. Riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le eliminatorie, mentre a partire dalle 18.00 si svolgeranno le semifinali e le prime finali. Le gare saranno visibili in diretta tv su ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021)in tv la prima giornata delin vasca aglidi: eccoe come vedere inbatterie e finali di17. I migliori nuotatori del continente sono pronti a darsi battaglia nell’ultimo evento internazionale prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia non ci sarà nelle due staffette di apertura, ma sarà presente con diversi atleti nelle gare individuali. Riflettori puntati soprattutto su Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Gabriele Detti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con le eliminatorie, mentre a partire dalle 18.00 si svolgeranno le semifinali e le prime finali. Le gare saranno visibili intv su ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - lavocedigenova : Campionati Europei di nuoto Paralimpico a Funchal: show del genovese Bocciardo nella prima giornata - ansacalciosport : Nuoto: Europei fondo, Furlan argento nella 25 km. Francese Reymond si conferma campione. Occhipinti quarto | #ANSA -