Modello 730: cosa succede se non lo si presenta? I rischi (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti hanno sentito parlare almeno una volta di Modello 730, ossia la dichiarazione dei redditi che è utilizzata specialmente da lavoratori subordinati e pensionati. Si tratta di un appuntamento abituale con il Fisco, che bisogna rispettare in quanto attraverso di esso il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate i redditi incassati nell'anno precedente. In ragione del fatto che la stagione del Modello 730 è cominciata il 10 maggio, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il Modello precompilato, appare opportuno di seguito ricordare quali sono i rischi connessi alla mancata presentazione del Modello 730. A cosa va incontro il contribuente? Ecco la risposta.

