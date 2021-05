Lutto nel calcio: Filippo Viscido, ex giocatore dell’Avellino, si è tolto la vita (Di lunedì 17 maggio 2021) Una bruttissima notizia ha gelato il cuore dei tanti tifosi dell’Avellino. Filippo Viscido, calciatore biancoverde si è tolto la vita. Tragedia questa sera 16 maggio a Battipaglia: Filippo Viscido, ex centrocampista dell’Avellino ai tempi della Serie D, si è suicidato. Aveva soltanto 31 anni. Non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Suicidio a Battipaglia: addio a Filippo Viscido Dopo aver lasciato la Salernum Baronissi, il mediano aveva deciso di allontanarsi dal calcio giocato, in attesa di una nuova chiamata. Poi l’insano gesto: nella giornata di domenica 16 maggio, il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021) Una bruttissima notizia ha gelato il cuore dei tanti tifosi, calciatore biancoverde si èla. Tragedia questa sera 16 maggio a Battipaglia:, ex centrocampistaai tempi della Serie D, si è suicidato. Aveva soltanto 31 anni. Non si conoscono le motivazioni dell’insano gesto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Suicidio a Battipaglia: addio aDopo aver lasciato la Salernum Baronissi, il mediano aveva deciso di allontanarsi dalgiocato, in attesa di una nuova chiamata. Poi l’insano gesto: nella giornata di domenica 16 maggio, il ...

