Lampedusa | non si fermano gli sbarchi | in una notte arrivati in 134 La Sea-Eye4 | «A bordo 330 rifugiati»

Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. È stato soccorso nella notte un barcone con 61 persone a bordo, tra cui otto minori e cinque donne, due delle quali incinte. Poco dopo è stata intercettata un'altra carretta del mare con 73 migranti, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot. Nella struttura di contrada Imbriacola, arrivata nei giorni scorsi ad accogliere oltre 2mila persone, dopo i trasferimenti coordinati dalla Prefettura, sono rimasti circa 220 ospiti. Un centinaio di minori ieri hanno lasciato l'isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Lampedusa, emergenza sbarchi E sempre ieri a Lampedusa sono approdati 16 tunisini, tra cui un minore.

