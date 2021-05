Juve | la rivelazione choc di Chiesa | ' A 13 anni stavo per smettere'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve rivelazione

Corriere dello Sport.it

Tra le poche note liete della stagione dellac'è Federico Chiesa, attaccante esterno approdato in bianconero la scorsa estate dalla Fiorentina. Il classe '97, ospite del webinar Allenare, Allenarsi, Guardare altrove , organizzato da ...Pirlo - Tudor - Clamorosaa Sky Sport: ' Un problema nella struttura tecnica di Pirlo c'è stato. Ha avuto almeno ... Queste invece alcune parole di Pirlo nel post partita dopo- ...Gianluigi Buffon traccia il bilancio della stagione della Juventus a due giorni dalla finale di Coppa Italia, il portiere non è soddisfatto.Chirico: 'La squadra penalizzata è stata la Juve! Ora non pensiamo al futuro'. Pirlo su CR7 e quell'abbraccio a Baronio: 'Gruppo unito Sono tutti nella me***. Rosa Juve da scudetto, è mancata la difes ...