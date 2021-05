Inflazione | Istat | ad aprile carrello spesa -0 | 7% | calo più forte da agosto 1997**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. -(Adnkronos) – Anche se l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) adaumenta dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su base annua, il cosiddetto ‘della’ – che comprende i beni alimentari, per la cura della casa e della persona – amplifica la sua flessione (da -0,1% a -0,7%), portandosi a livelli che non si registravano da1997 (quando diminuirono su base annua dello 0,8%). Lo comunica l’che evidenzia come i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano (da +0,7% a +1,0%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.