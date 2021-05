Giro d’Italia, primo sigillo di Peter Sagan. Bernal conserva la Maglia Rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Peter Sagan ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2021. Egan Bernal ha conservato la Maglia Rosa al termine di questa frazione. FOLIGNO – Peter Sagan ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2021. primo sigillo in questa edizione della Corsa Rosa per lo slovacco che, al termine di una volata condotta alla perfezione, ha preceduto il colombiano Fernando Gaviria e il nostro Davide Cimolai. L’Italia è ancora protagonista in questa frazione anche con il quarto posto di Stefano Oldani. Resta in Rosa Egan Bernal. Per il colombiano una giornata senza particolari problemi. Le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021)ha vinto la decima tappa del2021. Eganhato laal termine di questa frazione. FOLIGNO –ha vinto la decima tappa del2021.in questa edizione della Corsaper lo slovacco che, al termine di una volata condotta alla perfezione, ha preceduto il colombiano Fernando Gaviria e il nostro Davide Cimolai. L’Italia è ancora protagonista in questa frazione anche con il quarto posto di Stefano Oldani. Resta inEgan. Per il colombiano una giornata senza particolari problemi. Le ...

