Giornata contro omofobia | Mattarella | ' Rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione'

EnricoLetta : Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subit… - fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’omobitransfobia – In Italia 50 richieste d’aiuto ogni giorno. Crescono minacce e discrim… - repubblica : ?? Giornata contro l'omofobia, Mattarella: 'Rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza' - MiriamNarciso4 : RT @s_unabletolove: 'Se mi spari uccidi il corpo non le idee io sono libera di amare, libera di andare, libera di stare con chi mi pare se… - tunonandarevia : RT @cmqmartina: oggi è la giornata contro l’omobitransfobia: dovrebbe esserlo ogni giorno liberi di essere liberi di amare ora e per sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata contro

Nellainternazionalel'omofobia dal Colle arriva la nota del presidente della Repubblica: "La'omofobia, transfobia e bifobia" dichiara Sergio Mattarella "è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per ......per la Champions dopo lo 0 - 0 in casail Cagliari . I rossoneri sono a 76 punti al pari del Napoli, con uno di vantaggio sulla Juventus e due posti ancora da assegnare. All'ultima...La festa è celebrata in più di 130 Paesi, e la data ricorda quando il 17 maggio del 1990 l'Oms cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali ...17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Celebrata in più di 130 Paesi, la data è stata scelta per ricordare il 17 maggio 1990, quando l'Oms cancellò l'omosess ...