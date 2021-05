Genova, incidente domestico per il sindaco Marco Bucci: “Frattura di sei costole, di cui due scomposte, e una vertebra incrinata” (Di lunedì 17 maggio 2021) incidente domestico per il sindaco di Genova Marco Bucci. Il primo cittadino del capoluogo ligure – come lui stesso ha raccontato in un post su Facebook -, è svenuto nel cuore della notte mentre si trovava nella stanza da bagno della propria abitazione, scontrandosi con vari oggetti d’arredamento. “A causa di una sindrome vagale accadutami nella notte tra martedì e mercoledì scorsi – ha scritto – sono caduto violentemente in casa sbattendo contro porte ed oggetti vari, procurandomi la Frattura di sei costole sul lato destro, di cui due scomposte, e una incrinatura sulla vertebra C7“. Il sindaco sarà ora costretto a rimanere a casa per circa tre settimane con il collare di supporto, senza poter uscire e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)per ildi. Il primo cittadino del capoluogo ligure – come lui stesso ha raccontato in un post su Facebook -, è svenuto nel cuore della notte mentre si trovava nella stanza da bagno della propria abitazione, scontrandosi con vari oggetti d’arredamento. “A causa di una sindrome vagale accadutami nella notte tra martedì e mercoledì scorsi – ha scritto – sono caduto violentemente in casa sbattendo contro porte ed oggetti vari, procurandomi ladi seisul lato destro, di cui due, e una incrinatura sullaC7“. Ilsarà ora costretto a rimanere a casa per circa tre settimane con il collare di supporto, senza poter uscire e ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Genova, incidente domestico per il sindaco Marco Bucci: “Frattura di sei costole, di cui due scomposte, e una vertebra… - fattoquotidiano : Genova, incidente domestico per il sindaco Marco Bucci: “Frattura di sei costole, di cui due scomposte, e una verte… - MyWayASPI : Ore 13:00 17/05/2021 ?? #autostradaA10 GENOVA-SAVONA Raccordo Tra A10 E A6 Bivio A6 #allacciamentochiuso per incide… - MyWayASPI : Ore 13:00 17/05/2021 ?? #autostradaA10 GENOVA-SAVONA Raccordo Tra A10 E A6 Bivio A6 #allacciamentochiuso per incide… - LuceverdeRadio : ??#autostrade #incidente - A10 Genova Ventimiglia ??????Coda di 1 km tra Genova Aeroporto e A7 Milano-Genova > Genova… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova incidente Incidente nel tratto dei cantieri, traffico bloccato sulla A6 in direzione Torino GENOVA - Un incidente tra due auto, un tamponamento in A6, ha causato il blocco dell'autostrada in direzione Torino , tra Bivio A6/A10 Savona e Altare per più di 11 km. L'incidente è avvenuto proprio ...

auto sbanda a uscita autostrada, 1 morto Un uomo di 44 anni è morto, la scorsa notte, a Milano, in un incidente stradale verificatosi all'uscita dell'autostrada A/7 Genova - Milano. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, che ha svolto gli accertamenti, il conducente avrebbe fatto tutto da solo ...

Incidente nella notte a Genova, auto finisce contro un cancello: due feriti Primocanale Incidente nel tratto dei cantieri, traffico bloccato sulla A6 in direzione Torino GENOVA - Un incidente tra due auto, un tamponamento in A6, ha causato il blocco dell'autostrada in direzione Torino,tra Bivio A6/A10 Savona e Altare per più di 11 km. L'incidente ...

Milano. Incidente in piazza Maggi, deceduto 43enne Questa notte, intorno alle ore 4.30, in piazza Maggi, nel raccordo per l’autostrada, un 43enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un muro. I ...

- Untra due auto, un tamponamento in A6, ha causato il blocco dell'autostrada in direzione Torino , tra Bivio A6/A10 Savona e Altare per più di 11 km. L'è avvenuto proprio ...Un uomo di 44 anni è morto, la scorsa notte, a Milano, in unstradale verificatosi all'uscita dell'autostrada A/7- Milano. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, che ha svolto gli accertamenti, il conducente avrebbe fatto tutto da solo ...GENOVA - Un incidente tra due auto, un tamponamento in A6, ha causato il blocco dell'autostrada in direzione Torino,tra Bivio A6/A10 Savona e Altare per più di 11 km. L'incidente ...Questa notte, intorno alle ore 4.30, in piazza Maggi, nel raccordo per l’autostrada, un 43enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura finendo contro un muro. I ...