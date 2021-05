(Di lunedì 17 maggio 2021) Abuha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, l'del dipartimento di Stato americano, Hadi Amr. Nell'incontro il presidente palestinese ha chiesto all'amministrazione Biden 'di intervenire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: 'Fermare l'aggressione d'Israele' #Israele - JolandaBivona : RT @EsteriLega: (ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - Fonti locali a Gaza riportano che Israele ha ucciso uno dei maggiori comandanti della Jihad Isl… - Mattia_Lz : RT @EsteriLega: (ANSA) - TEL AVIV, 17 MAG - Fonti locali a Gaza riportano che Israele ha ucciso uno dei maggiori comandanti della Jihad Isl… - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: 'Fermare l'aggressione d'Israele' #Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Abu

Mazen ha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, l'inviato del dipartimento di Stato americano, Hadi Amr. Nell'incontro il presidente palestinese ha chiesto all'amministrazione Biden 'di intervenire ...Harbid aveva preso il posto di Bahaal - Ata al comando del battaglione dopo l'uccisione di ...distrutto circa 100 chilometri di gallerie scavate da Hamas nel sottosuolo della Striscia di. ...Abu Mazen ha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, l'inviato del dipartimento di Stato americano, Hadi Amr. Nell'incontro il presidente palestinese ha chiesto all'amministrazione Biden "di intervenire ...Onu, Cina contro Usa. L'appello del Papa, il ruolo di Turchia e Europa. La guerra a Gaza e in Israele, che ha già provocato 220 morti e oltre 1.350 feriti ...