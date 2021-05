Esclusivo TPI – Il nuovo conduttore di X Factor sarà Ludovico Tersigni: è lui il dopo-Cattelan (Di lunedì 17 maggio 2021) Come anticipato a TPI da fonti interne sarà Ludovico Tersigni il nuovo conduttore di X-Factor al posto di Alessandro Cattelan. dopo dieci anni il talent show di Sky avrà un nuovo volto alla conduzione. Alessandro Cattelan, storico presentatore di X Factor, ha infatti deciso di cambiare aria, e nel prossimo autunno debutterà in Rai con un programma dedicato ai quarantenni. Per Cattelan inoltre è in cantiere un nuovo progetto su Netflix, un docushow dal titolo Una semplice domanda. Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021) Come anticipato a TPI da fonti interneildi X-al posto di Alessandrodieci anni il talent show di Sky avrà unvolto alla conduzione. Alessandro, storico presentatore di X, ha infatti deciso di cambiare aria, e nel prossimo autunno debutterà in Rai con un programma dedicato ai quarantenni. Perinoltre è in cantiere unprogetto su Netflix, un docushow dal titolo Una semplice domanda.

Advertising

PinoDeGaetano2 : @tpi @ardigiorgio A me quelli di @welikeduel hanno definitivamente scassato i maroni. Altro circolo esclusivo. - MovArturoSP : RT @fabrizio19651: #FreePalestin #Free_Palestine #Palestinelivesmatter ESCLUSIVO TPI – “Picchiati e trattati come animali”: le torture sui… - fabrizio19651 : #FreePalestin #Free_Palestine #Palestinelivesmatter ESCLUSIVO TPI – “Picchiati e trattati come animali”: le tortur… - avimmaisacap : ESCLUSIVO TPI – “Picchiati e trattati come animali”: le torture sui minori palestinesi nelle carceri israeliane den… - MaurizioDG_tale : @marie_lefevbre Si è umiliato anche da solo: -