Elezioni in Cile: vincono sinistra, indipendenti e femministe. In arrivo la spallata alla Costituzione di Pinochet (Di lunedì 17 maggio 2021) L'alba di un nuovo Cile inizia con la spallata definitiva ad Augusto Pinochet. Al termine del weekend elettorale, in cui quasi 15 milioni di Cileni erano chiamati a scegliere non solo sindaci e governatori regionali, ma soprattutto i membri della nuova Assemblea Costituente, la destra non raggiunge il terzo dei seggi necessario per poter ostacolare il processo di rinnovamento sostanziale nella nuova Costituzione. vincono la sinistra e gli indipendenti. Ma anche i movimenti sociali e femministi. La capitale, Santiago, avrà una sindaca femminista e comunista. Disfatta per il governo e per le forze politiche tradizionali, in particolare le formazioni neoliberiste. Ne esce male infatti anche la Concertación, la coalizione di partiti di ...

you_trend : ???? Elezioni dell'Assemblea Costituente in #Cile, proiezione seggi CNN con scrutinio al 40% Indipendenti: 45 seggi… - ilpost : La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente - Phil_di_Fer : RT @OttobreInfo: Vittoria storica per il Partito comunista alle elezioni municipali di Santiago del Cile. - pinoiaco : Elezioni in #Cile, Assemblea costituente per cambiare la carta di Pinochet, vincono sinistra e radicali. Nella cit… - lablegia : RT @ilpost: La grossa batosta presa dalla destra cilena alle elezioni per l’Assemblea costituente -