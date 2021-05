Coprifuoco subito dalle 23 ed abolito dal 21 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021)spostato alle 23 da, poi ancora alle 24 dal 7per poi sparire del tutto dal 21. Il premier Draghi ha deciso la fine di quella che forse era la restrizione più pesante. Una decisione figlia del (solito) compromesso tra le varie anime dell'esecutivo con da una parte Salvini ed il centrodestra che spingevano per l'abolizione immediata delo quanto meno lo slittamento daalla mezzanotte, ed il gruppo Pd-M5S molto più conservatore che voleva ancor tenere tirato il freno a mano sull'uscita serale degli italiani. La proposta è stata avanzata nella Cabina di Regia che si è tenuta nel pomeriggio e poi portata in Consiglio dei Ministri. Draghi ha fretta di chiudere la questione per dare un segnale certo agli italiani che chiedono più aperture e ...

Advertising

alexbarbera : Forse siamo alla fine dell’incubo. Ecco le novità dell’ultimo decreto riaperture Dall’entrata in vigore del decre… - Adnkronos : #Draghi ha proposto di portare il #coprifuoco alle ore 23 da subito - presumibilmente da lunedì prossimo - e di spo… - IlContiAndrea : #Draghi alla cabina di regia: 'Da subito #coprifuoco fino alle 23, abolizione totale dal 21 giugno”. Dal 1/6 Friuli… - MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: La proposta di #Draghi alla #cabinadiregia, secondo le indiscrezioni, sarebbe di spostare il #coprifuoco da subito alle… - alessdm57 : RT @lucianoghelfi: La proposta di #Draghi alla #cabinadiregia, secondo le indiscrezioni, sarebbe di spostare il #coprifuoco da subito alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco subito

... ecco i principali provvedimenti decisi, che entreranno in vigore con il decreto legge che verrà approvato dal Consiglio dei ministri:: Slitta daalle 23, per poi essere spostato ...Via libera alle riaperture e graduale abolizione del. È quanto emerge dalla cabina di regia di palazzo Chigi. Nello specifico:in zona gialla dalle 23 a partire da(entrata in vigore del dl); dalle 24 a partire dal 7 giugno. Superamento totale deldal 21 giugno. Dal primo giugno Friuli Venezia ...L’ultimo aggiornamento da parte dell’Unità di crisi regionale fa sapere nel primo giorno del ritorno alla zona gialla di un tasso di positività allo 0.4% Da numeri da zona rossa a indici da zona bianc ...Non c’è più tempo da perdere l’Italia riparte da domani. Il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la cabina di regia in programma oggi ha fatto avere ai governatori ...