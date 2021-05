Chi è Ludovico Tersigni | Età | Carriera E Dove Abbiamo Già Visto Il Nuovo Conduttore Di X Factor

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) , che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. , che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. (Fonte InstagramFanpage)È Dagospia ad annunciare il nome del prossimodi X! A prendere il posto di Alessandro Cattelan, secondo quanto riporta il sito, sarà l’attore. Un volto amatissimo dai giovani, soprattutto per il ruolo di Giovanni nella serie SKAM Italia. Secondo Dagospia, i provini per trovare l’erede di Cattelan sarebbero andati avanti per diversi mesi, fino ad arrivare alla decisione definitiva. Ma conosciamo meglio il giovane attore che, a soli 25 anni, si preparerebbe al suo debutto alla conduzione di un programma tv. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUIChi è ...