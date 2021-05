Cade l'obbligo di quarantena, i turisti stranieri tornano a passare il Brennero (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - L'Italia toglie l'obbligo della quarantena e i turisti stranieri, soprattutto tedeschi, tornano a valicare il passo del Brennero in direzione Sud. In queste ore si registra un incremento dell'arrivo di vacanzieri provenienti dai Laender tedeschi diretti verso le località turistiche italiane, in particolare dell'Alto Adige una sorta di loro seconda ‘Heimat' (patria). Nel fine settimana è previsto un incremento di turisti anche nelle città d'arte italiane. Certo, il numero di autovetture e camper non è quello delle primavere pre-coronavirus, ma, considerato il difficile periodo storico, il movimento che si registra al Brennero sia sull'autostrada che sulla vecchia Bundestrasse (strada statale) è già più che discreto. Gli ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - L'Italia toglie l'dellae i, soprattutto tedeschi,a valicare il passo delin direzione Sud. In queste ore si registra un incremento dell'arrivo di vacanzieri provenienti dai Laender tedeschi diretti verso le localitàche italiane, in particolare dell'Alto Adige una sorta di loro seconda ‘Heimat' (patria). Nel fine settimana è previsto un incremento dianche nelle città d'arte italiane. Certo, il numero di autovetture e camper non è quello delle primavere pre-coronavirus, ma, considerato il difficile periodo storico, il movimento che si registra alsia sull'autostrada che sulla vecchia Bundestrasse (strada statale) è già più che discreto. Gli ...

