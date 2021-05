Borsa: Europa rallenta con timori inflazione, piatta Milano (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borse europee rallentano, appesantite dal calo del comparto energetico con il prezzo del petrolio Wti che sale a 65,34 dollari al barile. Sui mercati pesano le preoccupazioni sull'inflazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borse europeeno, appesantite dal calo del comparto energetico con il prezzo del petrolio Wti che sale a 65,34 dollari al barile. Sui mercati pesano le preoccupazioni sull'...

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa rallenta con timori inflazione, piatta Milano - ansa_economia : Borsa: Europa rallenta con timori inflazione, piatta Milano. In calo l'energia con prezzo petrolio.Euro in rialzo s… - fisco24_info : Borsa: Europa rallenta con timori inflazione, piatta Milano: In calo l'energia con prezzo petrolio.Euro in rialzo s… - ansa_economia : Borsa: Milano (+0,4%) migliore in Europa dopo inflazione. in calo Atlantia e Mediaset. Lo spread btp-Bund a 121 pun… - fisco24_info : Borsa: Milano (+0,4%) migliore in Europa dopo inflazione: in calo Atlantia e Mediaset. Lo spread btp-Bund a 121 pun… -