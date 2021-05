Andrea Meza è Miss Universo 2021: età, laurea e Instagram della modella messicana (Di lunedì 17 maggio 2021) , che ha battuto 70 finaliste al concorso. È la 26 enne Andrea Meza la nuova Miss Universo: la modella messicana è riuscita a battere bel 70 finaliste, tra cui l’italiana Viviana Vizzini, di origini siciliane. Miss Universo 2021, a trionfare è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021) , che ha battuto 70 finaliste al concorso. È la 26 ennela nuova: la moè riuscita a battere bel 70 finaliste, tra cui l’italiana Viviana Vizzini, di origini siciliane., a trionfare è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Meza Andrea Meza è la nuova Miss Universo: ecco chi è la modella messicana Inutile sottolineare la bellezza della messicana Andrea Meza , appena incoronata novella Miss Universo . La splendida 26enne è stata insignita dell'ambita riconoscenza nelle scorse ore, nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti . La nuova ...

Miss Messico incoronata Miss Universo, le altre rivendicano La messicana Andrea Meza stata incoronata domenica Miss Universo nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cui Miss Birmania ha denunciato il colpo di Stato dell'esercito nel suo Paese e Miss Singapore ha ...

Miss Universo 2021, vince la messicana Andrea Meza. FOTO Sky Tg24 Miss Universo: trionfa la messicana Andrea Meza, ma non mancano le polemiche... Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il concorso di bellezza internazionale Miss Universo è tornato. La finalissima si è celebrata questa domenica sera, e ha visto incoronata come vincitrice ...

Adriana Meza, 26 anni, ingegnere e modella, è miss Universo 2021; il concorso era saltato nel 2020 per il Covid Cerimonia a Hollywood, con 70 bellissime a sfidarsi; miss Birmania lancia un appello per il suo popolo, oppresso dal regime militare; la più bella del mondo, la messicana Andrea Meza è impegnata contr ...

