Alida | la recensione | La storia di Alida Valli dalle sue parole

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ladi: il documentario di Mimmo Verdesca arriva al cinema dal 17 maggio al 19 maggio, e propone un racconto inedito e intimo dell'attrice, fatto attraverso i suoi diari e le sue lettere, lette da Giovanna Mezzogiorno. "Scrivere è uno sfogo, è come farsi un bel pianto" racconta, attraverso la voce narrante di Giovanna Mezzogiorno. Nelladivi raccontiamo l'esperienza di assistere al documentario di Mimmo Verdesca che arriva finalmente al cinema del 17 maggio, dove rimarrà fino al 19 maggio, secondo lo schema, già molto in voga prima della chiusura delle sale, dell'uscita evento. Prodotto da Venicefilm e Kublai Film, in associazione con Istituto Luce Cinecittà e Fenix Entertainment, in ...