Addio Fiorentina per Malcuit: tornerà a Napoli a fine stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) Rivoluzione in vista in casa Fiorentina per la prossima stagione. Come anticipato dall’edizione odierna de La Nazione, uno dei primi nomi sulla lista dei partenti è quello di Kevin Malcuit. Il terzio francese terminerà il periodo in prestito in toscana e non è previsto nessun riscatto per lui. tornerà dunque in azzurro, con la possibilità di ritagliarsi uno spazio sulla fascia destra in alternativa a Di Lorenzo. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Rivoluzione in vista in casaper la prossima. Come anticipato dall’edizione odierna de La Nazione, uno dei primi nomi sulla lista dei partenti è quello di Kevin. Il terzio francese terminerà il periodo in prestito in toscana e non è previsto nessun riscatto per lui.dunque in azzurro, con la possibilità di ritagliarsi uno spazio sulla fascia destra in alternativa a Di Lorenzo.

