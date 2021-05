17 maggio, è la Giornata internazionale contro l’omofobia (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio del 1990 l’omosessualità è stata rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Per questo la data è stata scelta come Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 17 maggio del 1990 l’omosessualità è stata rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Per questo la data è stata scelta come Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da metà febbraio l’unica legge votata è la giornata per i morti di C… - reportrai3 : 'C'è stato in questi giorni un attacco alla Rai in vare direzioni: è una giornata particolare, perché il 9 maggio d… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. La ricorrenza il 12 maggio in onore di Florence Nightingale… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da metà febbraio l’unica legge votata è la giornata per i morti di Covi… - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio: Da metà febbraio l’unica legge votata è la giornata per i morti di Covi… -