“Vietato dire Signore e signori….”. Le ferrovie inglesi eliminano l’annuncio per non offendere gli Lgbt (Di domenica 16 maggio 2021) Una compagnia delle ferrovie inglesi ha ordinato ai propri conducenti di evitare di salutare i passeggeri con le parole “Signore e signori, ragazzi e ragazze” dopo le proteste da parte di un passeggero “non binario”. La London North Eastern Railway ha infatti annunciato sui Social di avere incoraggiato il personale a parlare “senza menzionare il sesso” per evitare di offendere i passeggeri che non si identificano come “né maschi né femmine”. La decisione arriva dopo che un passeggero, anche lui un dipendente ferroviario, ma della South Western Railway, si è lamentato di un capotreno che ha salutato i viaggiatori a bordo del treno con il classico “Signore e signori”. LEGGI ANCHE La trans Lea T: "Non vado in tv dopo la Meloni". La lezione della Toffanin: "Tu discrimini, noi no" (video) "Io ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Una compagnia delleha ordinato ai propri conducenti di evitare di salutare i passeggeri con le parole “e signori, ragazzi e ragazze” dopo le proteste da parte di un passeggero “non binario”. La London North Eastern Railway ha infatti annunciato sui Social di avere incoraggiato il personale a parlare “senza menzionare il sesso” per evitare dii passeggeri che non si identificano come “né maschi né femmine”. La decisione arriva dopo che un passeggero, anche lui un dipendente ferroviario, ma della South Western Railway, si è lamentato di un capotreno che ha salutato i viaggiatori a bordo del treno con il classico “e signori”. LEGGI ANCHE La trans Lea T: "Non vado in tv dopo la Meloni". La lezione della Toffanin: "Tu discrimini, noi no" (video) "Io ...

SecolodItalia1 : “Vietato dire Signore e signori….”. Le ferrovie inglesi eliminano l’annuncio per non offendere gli Lgbt… - cdtm16 : @Fradesa84 @NicolaSaulle1 @BLACKSH27646799 @ZZiliani Parli di drogati quando la tua onesta squadretta ne ha vinte d… - toni08061963 : RT @GiancarloDeRisi: Aberrazioni che anticipano la legge Zan. La follia dilaga in Inghilterra: vietato dire “signori e signore” sui treni:… - Rosario16305726 : RT @GiancarloDeRisi: Aberrazioni che anticipano la legge Zan. La follia dilaga in Inghilterra: vietato dire “signori e signore” sui treni:… - StefanoSabati17 : La follia dilaga in Inghilterra: vietato dire “signori e signore” sui treni. Offende chi non si riconosce nei 2 ses… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato dire Il DDL Zan e gli uomini di buona volontà ... tutto è vietato, tutto è tollerato , fino a quando non ci sia un interesse specifico per applicare ... fragilità connesse a pregiudizi (ad esempio gli omosessuali), fragilità per così dire naturali (ad ...

Sumeri, fenici e romani in America: la nostra vera storia ... è vietato. Quest'anno c'è stata una censura terribile, su Internet, che continua tuttora. Ora, ... Mi dicevano: guarda che queste cose non le puoi dire. Non mi hanno mai detto: le tue osservazioni sono ...

"Vietato dire Signore e signori....". Le ferrovie inglesi eliminano l'annuncio per non offendere gli... Il Secolo d'Italia Ma si può dire “simil yogurt”? A Bruxelles è battaglia (di S. Savini) (di Simona Savini, Campagna Agricoltura Greenpeace Italia) “Gentile bambina, il mio cliente, nota azienda produttrice di insaccati, la diffida dall’utilizzare il termine ‘salame di cioccolata’ per rif ...

... tutto è, tutto è tollerato , fino a quando non ci sia un interesse specifico per applicare ... fragilità connesse a pregiudizi (ad esempio gli omosessuali), fragilità per cosìnaturali (ad ...... è. Quest'anno c'è stata una censura terribile, su Internet, che continua tuttora. Ora, ... Mi dicevano: guarda che queste cose non le puoi. Non mi hanno mai detto: le tue osservazioni sono ...(di Simona Savini, Campagna Agricoltura Greenpeace Italia) “Gentile bambina, il mio cliente, nota azienda produttrice di insaccati, la diffida dall’utilizzare il termine ‘salame di cioccolata’ per rif ...