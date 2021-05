Usa, il video sugli Ufo è autentico. Lo conferma il Pentagono (Di domenica 16 maggio 2021) USA – Nel 2019, iniziò a circolare un video girato da una nave della Marina militare che filmò un “oggetto aereo non identificato”. Si trattava di un UFO (Unidentified Flying Object). Arriva la conferma della portavoce della task force del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Susan Gough: si tratta di un video autentico. Il video che ritrae un Ufo non è una bufala Si pensava fosse una bufala, e invece no. Il video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, “è stato effettivamente girato dal personale della Marina“, conferma Susan Gough. Ora sono in corso le indagini su queste immagini, che mostrano quello che è stato definito dagli esperti un “transmedium vehicle“, un veicolo in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto, di sfidare dunque le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) USA – Nel 2019, iniziò a circolare ungirato da una nave della Marina militare che filmò un “oggetto aereo non identificato”. Si trattava di un UFO (Unidentified Flying Object). Arriva ladella portavoce della task force del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Susan Gough: si tratta di un. Ilche ritrae un Ufo non è una bufala Si pensava fosse una bufala, e invece no. Il, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, “è stato effettivamente girato dal personale della Marina“,Susan Gough. Ora sono in corso le indagini su queste immagini, che mostrano quello che è stato definito dagli esperti un “transmedium vehicle“, un veicolo in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto, di sfidare dunque le ...

