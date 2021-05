Lazio, fissato l’incontro per il rinnovo di Inzaghi con Lotito e Tare (Di domenica 16 maggio 2021) Al termine della stagione Simone Inzaghi si siederà al tavolo con il presidente Lotito e il ds Tare per decidere il futuro della Lazio La Lazio perde un’altra partita importantissima in questa stagione, venendo sconfitta per 2-0 contro la Roma. Scarsa cattiveria e poca mentalità, che hanno fatto soccombere i biancocelesti sotto i colpi dei giallorossi. Un risultato duro, che mette i tifosi laziali in apprensione anche per il futuro di mister Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato fissato l’incontro triangolare con il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il tecnico si siederà con loro al tavolo con loro per discutere della prossima stagione e vedere se continuare il progetto insieme o ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Al termine della stagione Simonesi siederà al tavolo con il presidentee il dsper decidere il futuro dellaLaperde un’altra partita importantissima in questa stagione, venendo sconfitta per 2-0 contro la Roma. Scarsa cattiveria e poca mentalità, che hanno fatto soccombere i biancocelesti sotto i colpi dei giallorossi. Un risultato duro, che mette i tifosi laziali in apprensione anche per il futuro di mister Simone. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è statotriangolare con il presidente Claudioe il ds Igli. Il tecnico si siederà con loro al tavolo con loro per discutere della prossima stagione e vedere se continuare il progetto insieme o ...

