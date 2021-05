Katia Follesa, sguardo di ghiaccio e camicia sensuale: il selfie è un incanto FOTO (Di domenica 16 maggio 2021) L’attrice comica Katia Follesa incanta il popolo di Instagram pubblicando uno scatto FOTOgrafico in cui compare davvero sensualissima Katia Follesa è una delle attrici comiche più apprezzate della televisione italiana.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 maggio 2021) L’attrice comicaincanta il popolo di Instagram pubblicando uno scattografico in cui compare davvero sensualissimaè una delle attrici comiche più apprezzate della televisione italiana.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

angimal1 : Katia Follesa è bellissima #CTCF - mocciosvs : katia follesa e orietta berti insieme, l'italia è il paese che amo #CTCF - mashermack : #ctcf ma la signora che ride è stata fulminata da Katia Follesa? - mattehwmars : 'Cos'è questa cioccolata?' 'No, è grasso di bici' Katia Follesa ?? #CTCF - frittelladimele : Fazio ha Katia Follesa al tavolo e non mi ha dato la reunion con Ale e Franz che mi meritavo madonna ma devo spiegarvi io come lavorare -