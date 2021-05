Israele, altra raffica di razzi nella notte: la risposta di Netanyahu (Di domenica 16 maggio 2021) Nuova raffica di razzi nella notte con il premier dell’Israele, Netanyahu, pronto a proseguire il conflitto a fuoco: “Avanti finchè necessario”. altra notte di fuoco tra Israele e Gaza, con una raffica di razzi che è arrivata sul paese israeliano che ha subito fatto partire il contrattacco. Infatti la tregua annunciata con Hamas è durata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Nuovadicon il premier dell’, pronto a proseguire il conflitto a fuoco: “Avanti finchè necessario”.di fuoco trae Gaza, con unadiche è arrivata sul paese israeliano che ha subito fatto partire il contrattacco. Infatti la tregua annunciata con Hamas è durata L'articolo proviene da Inews.it.

