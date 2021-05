Il Napoli vince 2-0 a Firenze | Champions più vicina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 maggio 2021)(ITALPRESS) – Ilrisponde alla Juventus ed espugna il Franchi. La squadra di Gattuso batte la Fiorentina 2-0 con la rete di Insigne (56?) e un autogol di Venuti (67?), si porta a 76 punti in classifica e avla qualificazione inLeague. Poche emozioni nel primo tempo. La formazione azzurra controlla il gioco e il possesso palla e tira quattro volte verso la porta difesa da Terracciano (Dragowski out per noie muscolari). La prima chance si registra al 12?: Osimhen sfonda da sinistra e scarica su Zielinski il cui tiro centrale trova la risposta coi pugni del portiere viola. La Fiorentina però è viva e lo dimostra nella prima mezz’ora: al 13? Vlahovic va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco, poco dopo è Ribery ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Meret con un destro rasoterra ...