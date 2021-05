Fiorentina-Napoli | Chiffi al VAR nega un rigore netto agli azzurri

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 maggio 2021)il VARunal. L’arbitro abisso non vede un plateale trattenuta di Briaghi su Osimhen e il VARresta in silenzio come se nulla fosse accaduto. Su una azione da calcio d’angolo, Biraghi, si aggrappa in modo evidente a Victor Osimhen. Il nigeriano viene ostacolato dal calciatore dellae non riesce a partecipare all’azione offensiva. Gli estremi per un calcio dic’erano tutti, ma sia l’arbitro che il VAR hanno scelto di non intervenire. A nulla sono valse le proteste di Osimhen e di Gennaro Gattuso. Sui social i tifosihanno protestato platealmente“La ma di Osimhen non arriva intatta a fine partita”“Ma la trattenuta su Osimhen non si vede al Var?”, ...