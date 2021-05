DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Danilo Petrucci davanti nel warm-up. Griglia di partenza e programma TV8 (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 14.00 per la gara di MotoGP. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.32: Vedremo dunque alle ore 14.00 che condizioni avremo, visto che non c’è certezza. Da non escludere anche la possibilità del flag to flag, ovvero del cambio moto (usando due moto con due assetti completamente diversi). 10.30: Solo 13° Fabio Quartararo che conferma il suo scarso feeling con il bagnato in sella alla Yamaha: il francese a 1?612 da Petrucci e dovesse piovere potrebbe fare molto fatica. 10.27: Molto bene Valentino Rossi sul bagnato: il “Dottore” a 0?855 dal leader e con un buon passo in queste condizioni (settimo). Il “46” è pronto quindi a una bella gara se dovesse piovere, ma non è detto che alle ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: E’ tutto per questa. Appuntamento alle 14.00 per la gara di. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.32: Vedremo dunque alle ore 14.00 che condizioni avremo, visto che non c’è certezza. Da non escludere anche la possibilità del flag to flag, ovvero del cambio moto (usando due moto con due assetti completamente diversi). 10.30: Solo 13° Fabio Quartararo che conferma il suo scarso feeling con il bagnato in sella alla Yamaha: il francese a 1?612 dae dovesse piovere potrebbe fare molto fatica. 10.27: Molto bene Valentino Rossi sul bagnato: il “Dottore” a 0?855 dal leader e con un buon passo in queste condizioni (settimo). Il “46” è pronto quindi a una bella gara se dovesse piovere, ma non è detto che alle ...

