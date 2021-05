Anche il M5s contro il coprifuoco: Di Maio: «I dati migliorano. È ora di superarlo» (Di domenica 16 maggio 2021) Prima la riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle, poi il post con la posizione è ufficiale di Luigi Di Maio. La nuova parola d’ordine è chiara: «Abbandonare il coprifuoco». La decisione di muoversi in questa direzione arriva dai dati sull’epidemia di Coronavirus: per la prima volta da ottobre nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è sceso sotto quota 100. «I dati – scrive Di Maio – ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco: il bollettino di oggi è in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700». Secondo il ministro degli Esteri procedere in questa direzione serve Anche per favorire il turismo: «Lo dobbiamo fare Anche per diventare davvero ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Prima la riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle, poi il post con la posizione è ufficiale di Luigi Di. La nuova parola d’ordine è chiara: «Abbandonare il». La decisione di muoversi in questa direzione arriva daisull’epidemia di Coronavirus: per la prima volta da ottobre nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è sceso sotto quota 100. «I– scrive Di– ci dicono che ora è il momento di superare il: il bollettino di oggi è in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700». Secondo il ministro degli Esteri procedere in questa direzione serveper favorire il turismo: «Lo dobbiamo fareper diventare davvero ...

