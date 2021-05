(Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, ancheche si esibirà sulle note del suo nuovo brano “”.: chi è, età,è nato a Barcellona il 9 gennaio del 1991, da padre tedesco e madre per metà spagnola e metà belga, ed è un noto cantautore spagnolo. Tra il 2015 e il 2016 è diventato famoso, a livello internazionale, grazie ai singoli El mismo sol e Sofia. Nel 2018, poi, ha messo in commercio il suo secondo album Mar de colores, accompagnato dai singoli La cintura e La libertad. Il 5 marzo del 2021 il cantante è tornato a far parlare di sè e ha pubblicato il nuovo singolo, che ...

Advertising

IlContiAndrea : Il 24 agosto all’Arena Civica di Milano (Stadio Gianni Brera) #FootballRockLive, concerto/evento benefico. Fra i pr… - CorriereCitta : Alvaro Soler: chi è, età, carriera, canzoni, Magia, chi è la fidanzata, Instagram - RadioRF101 : #NowPlaying Magia - ALVARO SOLER @Radiorf101 #RF101 - _BB_RADIO_MUSIC : #nowplaying #AlvaroSoler ~ Alvaro Soler | La Cintura ||| #bbradio #rockt #berlin -

Ultime Notizie dalla rete : Alvaro Soler

Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: da Ermal Meta adTuttavia, le grandi firme per il programma di Francesca Fialdini non sono certo finite qui: ci sarà spazio anche per la ...Lo spazio musicale sarà affidato ad Ermal Meta che presenterà il suo nuovo singolo 'Uno' edche presenterà il suo nuovo singolo 'Magia' . Maria Rita GagliardiCon le sue canzoni diventate dei tormentoni è diventato il re delle estati italiane ed Europee. Alvaro Soler è uno dei cantanti ...Inaspettato colpo di scena per Mara Venier ed il suo Domenica In, per questa giornata ricca di ospiti c'è stato un piccolo problema in scaletta ...