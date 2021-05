“Una pandemia ogni 5 anni”: la catastrofica previsione degli esperti (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo alcuni scienziati questa pandemia potrebbe essere la prima di una lunga serie ad intervalli di 5 anni l’una dall’altra. pandemia Covid (AdobeStock)Negli ultimi anni abbiamo fatto a malincuore amicizia con nuovi termini come pandemia e lockdown. Il Covid ha distrutto le nostre reti sociali. La cosa che però più ci spaventa di questo virus è che è cozzato fuori dal nulla. D’improvviso, da un mese all’altro, ci siamo ritrovati tutti rintanati in casa. È la terra che si ribella, un tiro mancino della natura dopo anni di sfruttamento. A prescindere dalle teorie complottiste di un virus allevato in laboratorio, il Covid arriva a noi grazie a noi e ai nostri comportamenti. Questo virus non è di certo la prima pandemia che ci troviamo ad affrontare, ... Leggi su chenews (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo alcuni scienziati questapotrebbe essere la prima di una lunga serie ad intervalli di 5l’una dall’altra.Covid (AdobeStock)Negli ultimiabbiamo fatto a malincuore amicizia con nuovi termini comee lockdown. Il Covid ha distrutto le nostre reti sociali. La cosa che però più ci spaventa di questo virus è che è cozzato fuori dal nulla. D’improvviso, da un mese all’altro, ci siamo ritrovati tutti rintanati in casa. È la terra che si ribella, un tiro mancino della natura dopodi sfruttamento. A prescindere dalle teorie complottiste di un virus allevato in laboratorio, il Covid arriva a noi grazie a noi e ai nostri comportamenti. Questo virus non è di certo la primache ci troviamo ad affrontare, ...

