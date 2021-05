Truffatori dei 'buoni spesa', 18 denunciati a Bisacquino (Palermo) (Di sabato 15 maggio 2021) commenta I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato 18 Truffatori del 'buono spesa' residenti nel comune di Bisacquino (Pa). Secondo l'accusa presentando autocertificazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021) commenta I finanzieri del comando provinciale dihanno denunciato 18del 'buono' residenti nel comune di(Pa). Secondo l'accusa presentando autocertificazioni ...

Advertising

lancianonews : Truffatori in trasferta a Lanciano: due arresti dei Carabinieri - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Truffatori dei 'buoni spesa', 18 denunciati a Bisacquino (Palermo) #Bisacquino - MediasetTgcom24 : Truffatori dei 'buoni spesa', 18 denunciati a Bisacquino (Palermo) #Bisacquino - Zeroro75585683 : RT @Giusepp01891969: @beppe_grillo Vorrei la verità sul Recoveri plan, questo fondo non tutti lo. Hanno chiesto, E. On vorrei che fosse un… - LucaParry85 : Ma dove sarebbe lingiustizia? Mo che sono pure i tribunali e i giudici dei truffatori -