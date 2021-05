Semplici: “Con il Milan giocherà la migliore formazione. Non facciamo calcoli” (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro il Milan: “Metteremo la migliore squadra in campo senza pensare alle altre partite. Domani affrontiamo una squadra forte che, come noi, ha un grande obiettivo. Modulo? Dobbiamo considerare le caratteristiche dei nostri giocatori nonché le loro condizioni. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi. Noi inseguiamo un obiettivo importante, consapevoli della grande qualità della squadra che affrontiamo. Noi scenderemo in campo con rispetto ma cercando di fare un risultato positivo. È difficile ma abbiamo dimostrato di potercela fare. Con la Fiorentina la paura ha fatto da padrona ma bisogna saper anche apprezzare questi tipi di partita in un momento cruciale della stagione. Sappiamo il percorso che abbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore del Cagliari, Leonardo, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro il: “Metteremo lasquadra in campo senza pensare alle altre partite. Domani affrontiamo una squadra forte che, come noi, ha un grande obiettivo. Modulo? Dobbiamo considerare le caratteristiche dei nostri giocatori nonché le loro condizioni. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi. Noi inseguiamo un obiettivo importante, consapevoli della grande qualità della squadra che affrontiamo. Noi scenderemo in campo con rispetto ma cercando di fare un risultato positivo. È difficile ma abbiamo dimostrato di potercela fare. Con la Fiorentina la paura ha fatto da padrona ma bisogna saper anche apprezzare questi tipi di partita in un momento cruciale della stagione. Sappiamo il percorso che abbiamo ...

