Rugby | PRO14 Rainbow Cup 2021 | Benetton-Zebre 34-27 Primato in classifica per i trevigiani

(Di sabato 15 maggio 2021) Terza vittoria in altrettanti incontri per ilTreviso nellaCupdi: il derby con leva aiper 34-27, e così i veneti restano imbattuti nel torneo, incamerano il bonus offensivo e salgono a quota 14 rafforzando ilin graduatoria. Soltanto bonus difensivo per gli ospiti. Nel primo tempo lepassano in vantaggio al 27? con un piazzato di Canna, ma i padroni di casa si scuotono e nel finale della frazione ribaltano la contesa: al 38? meta di Halafihi con trasformazione di Garbisi, a ruota al 39? meta di Ioane con nuova conversione di Garbisi per il 14-3 con cui si va al riposo. Nella ripresa reazione delle, con la meta di D’Onofrio al 48? e la ...

Advertising

lorenzocalamai : Il Benetton Rugby è primo da solo in vetta alla classifica della #RainbowCup, dopo aver perso tutte le partite del #Pro14 - schmat_90 : RT @leonifuori_pod: Aspettando il weekend. Spotify: - leonifuori_pod : Aspettando il weekend. Spotify: - TREVISOEVENTI : - ZebreRugby : ?? Annunciati i restanti 3 turni di #GuinnessPRO14RainbowCup ???? Zebre #Rugby ?? in campo: ?? Sabato 5 giugno all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby PRO14

OnRugby

...sempre più stretta fra Zebre eParma culminata con alcune iniziative tra 2019 e 2020 e per festeggiare il premio di 'coach of the season' conferitogli alcune settimane fa dal. 'Abbiamo ......andata play - off - 15.05.21 - ore 18.10 - diretta Rai Sport e RaiPlay Valorugby Emilia v Argos Petrarca GuinnessRainbow Cup - III giornata - 15.05.21 - ore 18.15 - diretta DAZN Benetton...Il derby finisce 34-27 e Treviso è in testa alla classifica: Garbisi non sbaglia un colpo, Halafihi e Ioane sono letali ...Nei giorni scorsi la dirigenza della Rugby Parma ha voluto omaggiare l’head coach delle Zebre, Michael Bradley, con una maglia dedicata recante il numero 9, quello del mediano di mischia, suo ruolo da ...