Roma-Lazio, Fonseca: “Successo importante, gara quasi perfetta. Futuro? Penso a riposare, su Darboe…” (Di sabato 15 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo il 2-0 sulla Lazio.A margine del Successo dell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la Lazio, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il 2-0 della sua compagine. L'allenatore giallorosso sorride grazie alle reti messe a segno da Mkhitaryan e Pedro che condannano la compagine biancoceleste allenata da Simone Inzaghi a dire addio al sogno Champions League. Di seguito le parole del tecnico portoghese.LA CHIAVE TATTICA - "Abbiamo cercato di avere una squadra compatta, che chiudesse gli spazi e non lasciasse uscire la Lazio in contropiede, dove è molto forte. Penso che abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto una ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Paulo, dopo il 2-0 sulla.A margine deldell'Olimpico, nel "Derby della Capitale" contro la, il tecnico della, Paulo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il 2-0 della sua compagine. L'allenatore giallorosso sorride grazie alle reti messe a segno da Mkhitaryan e Pedro che condannano la compagine biancoceleste allenata da Simone Inzaghi a dire addio al sogno Champions League. Di seguito le parole del tecnico portoghese.LA CHIAVE TATTICA - "Abbiamo cercato di avere una squadra compatta, che chiudesse gli spazi e non lasciasse uscire lain contropiede, dove è molto forte.che abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto una ...

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - LAROMA24 : Roma-Lazio, MKHITARYAN: «La mia stagione migliore, peccato non aver vinto. Rinnovo? Ne parliamo a fine stagione»… - pasqualinipatri : Roma-Lazio, Inzaghi: “Hanno fatto due gol su due tiri in porta. Rinnovo? Sono ottimista” -