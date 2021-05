Roma. Cade per una sconnessione del marciapiede e resta per giorni in ospedale, ma il Comune non vuole risarcire: ecco perché (Di sabato 15 maggio 2021) Inciampa sulla perfetta esemplificazione di una “insidia” stradale, che infatti poi, ovviamente “dopo”, gli “stradini” corrono a sistemare, e ci rimette un braccio, ma Roma Capitale non la risarcisce perché non ha denunciato subito il fatto: peccato sia finita diritta all’ospedale e ci sia rimasta per alcuni giorni in attesa di essere operata. Oltre al danno la beffa per una cittadina Romana di 57 anni assistita da Studio3A-Valore S.p.A. che, dopo la rovinosa caduta e un calvario tra ricoveri, interventi chirurgici, gesso e riabilitazione, rischia anche di dover adire le vie legali per ottenere dal suo Comune il giusto risarcimento. I fatti Il fattaccio acCade il 12 agosto 2020 in piazza Enrico Fermi, all’altezza del civico 36: un mercoledì, giorno infrasettimanale, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Inciampa sulla perfetta esemplificazione di una “insidia” stradale, che infatti poi, ovviamente “dopo”, gli “stradini” corrono a sistemare, e ci rimette un braccio, maCapitale non la risarciscenon ha denunciato subito il fatto: peccato sia finita diritta all’e ci sia rimasta per alcuniin attesa di essere operata. Oltre al danno la beffa per una cittadinana di 57 anni assistita da Studio3A-Valore S.p.A. che, dopo la rovinosa caduta e un calvario tra ricoveri, interventi chirurgici, gesso e riabilitazione, rischia anche di dover adire le vie legali per ottenere dal suoil giusto risarcimento. I fatti Il fattaccio acil 12 agosto 2020 in piazza Enrico Fermi, all’altezza del civico 36: un mercoledì, giorno infrasettimanale, e ...

