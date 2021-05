Raid di Israele su un campo profughi | 10 morti | 8 bambini e 2 donne L' Egitto chiede una tregua per i feriti

(Di sabato 15 maggio 2021) E' sempre alta la tensione a Gaza , dove, dopo il dietrofront dell'esercito israeliano seguito all'annuncio di una operazione via terra, sono proseguiti anche questa notte gli attacchi aerei e il ...

Leggi anche La trappola disui tunnel di Hamas. Rivolta in CisgiordaniaÈ quindi salito a 136 il numero delle vittime provocate daiaerei discattati lunedì a Gaza, come riporta il ministero della Sanità di Hamas. Tra i morti si contano anche 39 minori e 22 ...Non si fermano i raid dello Stato ebraico e nemmeno il lancio di razzi dalla Striscia. Le vittime totali aumentano e ci sono anche decine di bambini ...circa 200 razzi sono stati esplosi dalla Striscia verso Israele. Circa la metà, stando a quanto riportano le forze di sicurezza di Tel Aviv, sarebbero stati intercettati. Da parte sua, l’esercito ...